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Олег Веретенников: в первую очередь, мы должны оценивать готовность нашей страны к чемпионату

Бывший нападающий "Ротора" Олег Веретенников прокомментировал поражение сборной России в матче против Аргентины (0:1).

"Игра получилась поучительной. Все ждали сильного соперника. В первую очередь, мы должны оценивать готовность нашей страны к чемпионату. Надо порадоваться переполненной шикарной арене, на которой сам бог велел добиваться результата. Победа закономерна, потому что соперник был более продуктивен в атаке – больше били по воротам, владели мячом, да и исполнители мастеровитее", - цитирует Веретенникова "Спорт-Экспресс".
Теги: Веретенников Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 09:35
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