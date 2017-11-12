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Федор Щербаченко: играла только Аргентина, а сборная России сопротивлялась

Российский специалист Федор Щербаченко прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

"Считаю, сегодня болельщики покидали такой великолепный стадион разочарованными. Они не увидели зрелища. Ведь играла только Аргентина, а сборная России сопротивлялась. На мой взгляд, на протяжении предыдущих трех матчей нужно было наигрывать не только оборонительную тактику, но и атакующую. Другими словами, нужно использовать креативные, сильные качества ряда футболистов – таких как Дзагоев, Смолов, Кокорин. То есть, не тупо обороняться и отбиваться, а именно проводить полноценную контригру", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
Теги: Щербаченко Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 10:19
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