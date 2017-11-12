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Игорь Акинфеев в матче с Аргентиной отразил 6 ударов и сделал 3 сейва

Лучшим игроком товарищеского матча с Аргентиной (0:1) у россиян стал капитан Игорь Акинфеев (InStat Index – 287).

31-летний вратарь отразил 6 ударов в створ ворот из 7, на его счету 3 сейва, на выходах он также не допускал ошибок (3/3). Его показатель надежности составил 86 процентов.

В матчах за сборную голкипер в среднем за игру отражает 2.8 ударов (показатель надежности 71%), за ЦСКА – 2.5 удара (80%).

Sports.ru
Сегодня, 10:10
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№12 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
что проку в статистике - в товарищеских матчах? ибо вратарь стоит без мандража...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Это знают все, кроме самой свиньи...
Регистрация: 24.09.2013
№11 Написал: Katraps Chelyabinsk (Сегодня, 12:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Круто сыграл,на уровне лучших вратарей мира.
Регистрация: 27.03.2011
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:00) #
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  •  (6)
online

Цитата: SPV
похоронивших усилия всей команды


Это той команды, которая Алжиру и Южной Корее больше одного мяча забить не в состоянии? Сами жрите и не подавитесь от гордости за такую команду...
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
CSKA-180505

На жри и не подавись

Что касается Акинфеева, то, по факту, он стал виновником двух из трех пропущенных мячей сборной России на турнире. Нелепые ошибки Игорь допустил именно в матче с прямым конкурентами за вторую строчку в группе – Южной Кореей и Алжиром.

Игорю Акинфееву до "Золотого мяча" и медалей высшей пробы на международных турнирах, скорее всего, не дотянуться. По крайней мере, пока к тому совершенно нет предпосылок, хотя мы ему и всем его партнерам искренне, от души желаем опровергнуть эти прогнозы. Сейчас же все идет к тому, что Акинфеев займет место не в легионе почета, где правофланговым – Яшин, а в ряду героев анекдотов, опростоволосившихся в решающие моменты. Поскольку жутких, непоправимых ошибок, похоронивших усилия всей команды в главной игре сезона, у него уже целых три, и это – не считая "пенок" на групповых этапах Лиги чемпионов и в отборочных турнирах. Небрежный прием мяча во встрече с корейцами и промах на выходе, распахнувший ворота сборной для алжирцев, отправили ее домой с ЧМ-2014. А трагикомичный гол от мексиканцев поставил точку в выступлении российской команды на домашнем Кубке конфедерации. Хорошо еще, что не на домашнем чемпионате мира, но от этого теперь уже невозможно зарекаться…
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: Manchester United (Сегодня, 11:41) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«МЮ»
Британское отделение телеканала Eurosport составила символическую сборную худших футболистов группового этапа чемпионата мира в Бразилии. Единственным российским представителем оказался голкипер Игорь Акинфеев.

По версии издания, из защитников самыми худшими оказались испанец Серхио Рамос, ганец Джон Бойе, португалец Пепе и англичанин Лейтон Бэйнс. Все четверо на турнире откровенно провалились, допустив не по одной ошибке, после которых были пропущены мячи. А Пепе и вовсе умудрился схлопотать красную карточку на ровном месте, боднув немца Томаса Мюллера.
Среди полузащитников "отметились" гондурасец Уилсон Паласиос, капитан сборной Англии Стивен Джеррард, испанец Андрес Иньеста и камерунец Александр Сонг. Все вышеперечисленные являлись главной надеждой своих сборных на ЧМ-2014, однако ничего толкового при построении атак им сделать не удалось, а Сонг даже заработал удаление в матче с Хорватией. Два места в нападении издание отрядило португальскому капитан Криштиану Роналду, забившему один мяч, а также дебютанту сборной Испании Диего Коста, в активе которого заработанный пенальти. Провал Роналду легко объясним травмой игрока, с которой он промучился последние два месяца.

Что касается Акинфеева, то, по факту, он стал виновником двух из трех пропущенных мячей сборной России на турнире. Нелепые ошибки Игорь допустил именно в матче с прямым конкурентами за вторую строчку в группе – Южной Кореей и Алжиром.
Регистрация: 9.03.2017
№7 Написал: lanc77 Ульяновск (Сегодня, 11:37) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: CSKA-180505
Где эта погремушка брянская из трех букв?!Ползи сюда свинка,чАтай... laughing

А вот если бы добивание он встретил не лёжа на газоне, то гола не было бы. Чего он валялся , ты не знаешь?

Джикии спасибо скажи что игрока потерял. Вообще то в школах тренер подводит защитника к игроку и говорит вот он твой и ни на шаг от него(образно конечно) . А Джикия курил бамбук в 2 метрах от игрока.
Регистрация: 30.07.2013
№6 Написал: акула (Сегодня, 11:17) #
  • +3
  •  (9)

У Акинфеева из вратарей больше всех матчей за ссборрную и больше всего сухих игр.
Регистрация: 3.11.2017
№5 Написал: SHRЕК (Сегодня, 11:12) #
  • -3
  •  (9)

если б его не было в воротах то и гола бы не было
Регистрация: 11.02.2017
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:02) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Надо так же в официальных матчах!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 10:40) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«МЮ»
В матчах за сборную голкипер в среднем за игру отражает 2.8 ударов (показатель надежности 71%), за ЦСКА – 2.5 удара (80%).


Акинфеев стал самым пропускающим вратарем в истории сборных России и СССР
Вратарь национальной команды Игорь Акинфеев стал самым пропускающим голкипером в истории футбольных сборных России и СССР.
В товарищеском матче с командой Катара Акинфеев пропустил первый гол с пенальти — на 35-й минуте встречи отличился защитник катарцев Буалем Хухи. Этот мяч стал для вратаря 71-м пропущенным за национальную сборную.
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:27) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: CSKA-180505
Где эта погремушка брянская из трех букв?!Ползи сюда свинка,чАтай... laughing

А вот если бы добивание он встретил не лёжа на газоне, то гола не было бы. Чего он валялся , ты не знаешь?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 10:15) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Где эта погремушка брянская из трех букв?!Ползи сюда свинка,чАтай... laughing
Регистрация: 24.10.2007
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