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Александр Бубнов: сборная России неплохо выглядела в обороне всей командой

Российский специалист Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

"В целом сборная России неплохо выглядела в обороне всей командой. Были определенные недочеты, но вопиющих – нет. Чувствовалось, что в плане организации игры в обороне наша команда лучше, чем в атакующих действиях. Как я уже говорил, связано это в большей степени с экспериментальным сочетанием в центре поля. Плюс отсутствовал Головин, а Дзагоев явно еще не вышел на пик формы. С ними игра была бы более стройной. Чтобы контролировать мяч, нужно больше хавбеков, а просто выстроить тактику зеркально недостаточно. Для этого нужно иметь игроков как минимум того же уровня, что и у соперника", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 11:07
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:17) #
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Одной обороной сыт не будешь. Побеждает тот кто забивает.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё это демаготия,товарищ Бубнов ! Мостовой прав: трусливая игра сборной-не отнять не прибавить! Я считаю,что даже утруждать себя комментариями больше не стоит! Вспоминается чемпион Европы-2004,сборная Греции. Мне кажется,Черчесов пытается создать именно такую команду. Все будут плеваться , ненавидеть и болеть против этой сборной. Команда заточена на разрушение. Никаких мыслей,никакого созидания:весь матч отбиваться и тупо ждать,одного-двух моментов за 90 минут( правда выясняется,что на международном уровне и забивать тоже некому). Почему-то сборная СССР,играя даже с грандами,могла! Очень многое могла! Коленки не тряслись. Менять,прежде всего нужно менталитет! Футбол-это романтика,эмоции,тем более,за страну играете. Никому не нужно это прогматичное г-вно!!!
Регистрация: 14.02.2007
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