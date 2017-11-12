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Серхио Ромеро: очень удивился бы, если бы не увидел сборную России на чемпионате мира

Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро прокомментировал победу в товарищеском матче над сборной России (1:0).

"Новый стадион очень понравился. Красивый! Думаю, болельщикам тоже понравился, судя по громкости.

А сам матч был полезен и для нас, и для сборной России. Ваша команда удивила скоростями, и я бы очень удивился, если бы не увидел вас на чемпионате мира", - цитирует Ромеро "Чемпионат.сом".
Теги: Ромеро Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 11:32
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№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:18) #
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  •  (1)
online

Цитата: Сибирячок
Для тупой лошади сообщаю, что для чемпионата мира есть РЕГЛАМЕНТ отбора. Не знал? Не удивлён.


Дурак ты. К сожалению...
Чтобы увидеть СБОРНУЮ, одного "регламента отбора" недостаточно.
Тебе это непонятно? "Не удивлён" (с)
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:08) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: cska1971
Цитата: Сибирячок
может ему регламент показать?


Регламент может гарантировать, что мы увидим сборную на ЧМ?

Для тупой лошади сообщаю, что для чемпионата мира есть РЕГЛАМЕНТ отбора. Не знал? Не удивлён.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:57) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Сибирячок
может ему регламент показать?


Регламент может гарантировать, что мы увидим сборную на ЧМ?
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 11:49) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо признаться,я бы тоже сильно удивился,даже наверное ещё больше ! smirk
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:45) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
мда.....может ему регламент показать?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 11:44) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
надо было поинтересоваться, знает ли он, как россия отбор прошла
Регистрация: 27.09.2008
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