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Андрей Будогосский: ключевым моментом матча Россия - Аргентина стала ошибка ассистента

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский считает, что ассистента арбитра матча Россия-Аргентина допустил ошибку в моменте с голом Серхио Агуэро.

"Ключевым моментом матча стала ошибка ассистента. Футболист сборной Аргентины, который получил мяч, находился в положении вне игры", - цитирует Будогосского ТАСС.
Сегодня, 12:05
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
ключевой момент токов, что наши просто не играли
что бы не проиграть - надо для этого хотя бы что-то делать
а про победу тут и говорить не приходится


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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