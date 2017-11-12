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Сборная России проведет тренировку перед матчем с Испанией на стадионе "Петровский"

Сборная России проведет тренировку перед товарищеским матчем с командой Испании на стадионе "Петровский", а не на арене "Санкт-Петербург" как предполагалось ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской команды.

Занятие запланировано на 13 ноября.

"Тренировки на стадионе на Крестовском острове не будет, сборная будет тренироваться на "Петровском", - сообщили в пресс-службе. - Это связано с тем, чтобы сохранить и не испортить газон арены "Санкт-Петербург".

Также в пресс-службе национальной команды отметили, что сборная Испании также не будет тренироваться на арене "Санкт-Петербург". Одним из вариантов для проведения предматчевого занятия испанцев рассматривается стадион "Смена".
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:19
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