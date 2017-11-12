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Фанаты Марокко в Париже отпраздновали выход сборной на ЧМ-2018

Болельщики сборной Марокко, которые проживают в Париже, массово отпраздновали выход национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает L`Equipe.

Марокканские фанаты вышли праздновать успех на центральные улицы французской столицы с национальными флагами, организуя при этом проблемы на проезжей части для автомобилистов.

Теги: Сборная Марокко
Сегодня, 12:25
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