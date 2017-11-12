Фанаты Марокко в Париже отпраздновали выход сборной на ЧМ-2018

?? ? Sc?nes de liesse ? Marrakech comme ? Paris apr?s la qualification du Maroc pour la Coupe du monde 2018 pic.twitter.com/gt69RkfzIV — L'?QUIPE (@lequipe) November 11, 2017

Болельщики сборной Марокко, которые проживают в Париже, массово отпраздновали выход национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает L`Equipe.Марокканские фанаты вышли праздновать успех на центральные улицы французской столицы с национальными флагами, организуя при этом проблемы на проезжей части для автомобилистов.