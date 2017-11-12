Ведад Ибишевич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Ведад Ибишевич принял решение завершить карьеру в национальной команде, сообщает сербская газета Blic."Я принял решение попрощаться со сборной, если мы не выйдем на чемпионат мира. После последнего матча я много думал и решил уйти. В моей международной карьере были как хорошие, так и плохие моменты. Думаю, сейчас самый подходящий момент, чтобы уйти из сборной. Пожалуй, это верное решение. Я буду самым большим поклонником этой сборной. Желаю удачи команде Боснии и Герцеговины", — сказал Ибишевич.