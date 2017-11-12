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Владислав Игнатьев: Испания играет на уровень выше, чем Аргентина (видео)

Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от матча с Аргентиной, в котором латиноамериканцы одержали победу с минимальным счетом 0:1.



- Что скажете о предстоящем матче с Испанией?

- Испанцы играют на уровень выше, чем Аргентина. Нам еще нужно будет разбирать их.

- Почему считаете что на уровень выше?

- Мне больше нравится игра ''красной фурии''.

- Вчера в перерыве матча у Фернандеса возникли проблемы и был заменен. У вас были предчувствия, что можете выйти на поле?

- Главный тренер выбирает состав. Мое дело - тренироваться.

- То, что Марио может не выйти в матче с Испанией - повышает ваши шансы сыграть в этой игре?

- Сначала нужно узнать в каком состоянии Марио. Если тренер выберет меня, то я всегда готов играть.

- Глушаков вчера дважды отбирал мяч у Месси.. Отмечали его действия в раздевалке?

- Любой может отнять мяч у Месси. Денис здорово сыграл.

- Какое настроение сейчас в команде?

-Остался осадок от пропущенного мяча. Тем более в конце матча. Главное, что ребята хорошо оборонялись.

Rusfootball.info
Теги: Игнатьев Сборная России Сборная Аргентины Сборная Испании Rвидео
Сегодня, 13:05
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4
(1)
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
на 2-0 намекает?
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Сибирячок
На уровень? То есть в 10 раз лучше?

В 10 раз - это на порядок.
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
- Почему считаете что на уровень выше?

- Мне больше нравится игра ''красной фурии''.

товарищ Игнатьев...есть субъективное, а есть объективное мнение
и вот субъективное высказывают несколько в иной манере

- Глушаков вчера дважды отбирал мяч у Месси

вы из этого такое событие делаете...жесть
но тут верно ответил, что любой может же


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:15) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
На уровень? То есть в 10 раз лучше?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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