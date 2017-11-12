Владислав Игнатьев: Испания играет на уровень выше, чем Аргентина (видео)

Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от матча с Аргентиной, в котором латиноамериканцы одержали победу с минимальным счетом 0:1.- Испанцы играют на уровень выше, чем Аргентина. Нам еще нужно будет разбирать их.- Мне больше нравится игра ''красной фурии''.- Главный тренер выбирает состав. Мое дело - тренироваться.- Сначала нужно узнать в каком состоянии Марио. Если тренер выберет меня, то я всегда готов играть.- Любой может отнять мяч у Месси. Денис здорово сыграл.-Остался осадок от пропущенного мяча. Тем более в конце матча. Главное, что ребята хорошо оборонялись.