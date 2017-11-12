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Артём Ребров создаст фонд помощи детям с нарушением зрения

Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров создаст фонд помощи детям с нарушением зрения.

В субботу в Москве прошел благотворительный аукцион с участием игроков "Спартака". Все деньги, собранные в ходе аукциона, будут переданы на лечение детей с нарушением зрения.

"В ближайшее время мы вместе с объединением Spartak Street Style хотим создать специальный фонд помощи детям с проблемами зрения. Будем проводить акции, аукционы, собирать средства для нуждающихся ребят. Создание данного фонда поможет лично контролировать, куда пошли собранные средства, а не передавать их третьим людям.
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Идея проведения аукциона возникла не так давно. Сначала мы выпускали специальные футболки, а средства от их продажи направляли на лечение детей с нарушением зрения. Благодаря собранным средствам уже удалось провести две операции. Думаю, что на собранные с аукциона деньги сможем помочь еще 3-4 детям с плохим зрением", - цитирует Реброва ТАСС.
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 15:20
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:13) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Красавчик. А Дзюба один день поработает кондуктором, но денег не даст.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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