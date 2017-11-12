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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Артём Ребров создаст фонд помощи детям с нарушением зрения
Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров создаст фонд помощи детям с нарушением зрения.
В субботу в Москве прошел благотворительный аукцион с участием игроков "Спартака". Все деньги, собранные в ходе аукциона, будут переданы на лечение детей с нарушением зрения.
"В ближайшее время мы вместе с объединением Spartak Street Style хотим создать специальный фонд помощи детям с проблемами зрения. Будем проводить акции, аукционы, собирать средства для нуждающихся ребят. Создание данного фонда поможет лично контролировать, куда пошли собранные средства, а не передавать их третьим людям.
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Идея проведения аукциона возникла не так давно. Сначала мы выпускали специальные футболки, а средства от их продажи направляли на лечение детей с нарушением зрения. Благодаря собранным средствам уже удалось провести две операции. Думаю, что на собранные с аукциона деньги сможем помочь еще 3-4 детям с плохим зрением", - цитирует Реброва ТАСС.
В субботу в Москве прошел благотворительный аукцион с участием игроков "Спартака". Все деньги, собранные в ходе аукциона, будут переданы на лечение детей с нарушением зрения.
"В ближайшее время мы вместе с объединением Spartak Street Style хотим создать специальный фонд помощи детям с проблемами зрения. Будем проводить акции, аукционы, собирать средства для нуждающихся ребят. Создание данного фонда поможет лично контролировать, куда пошли собранные средства, а не передавать их третьим людям.
.
Идея проведения аукциона возникла не так давно. Сначала мы выпускали специальные футболки, а средства от их продажи направляли на лечение детей с нарушением зрения. Благодаря собранным средствам уже удалось провести две операции. Думаю, что на собранные с аукциона деньги сможем помочь еще 3-4 детям с плохим зрением", - цитирует Реброва ТАСС.
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