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Ринат Билялетдинов: сборная действовала, исходя из возможностей соперника и из своих

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

"Я не считаю, что мы провалились в этой встрече. Мы действовали, исходя из возможностей соперника и из своих. Не надо витать в облаках и выдавать желаемое за действительное. Необходимо отталкиваться от того, что мы четко знаем и по внутреннему чемпионату, и по еврокубкам", - цитирует Билялетдинова "Р-Спорт".
Теги: Билялетдинов Р. Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 13:36
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