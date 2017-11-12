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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Колосков: сборная России получила очень хороший урок
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России в матче против Аргентины (0:1).
"Матч показал, что стадион у нас просто замечательный, шикарный. Болельщики не потеряли веру в нашу команду, практически полный стадион был. Мне кажется, Аргентина учила нас, как нам играть без мяча в футбол. У них получилось, а у нас, к сожалению, нет. Так что говорить о том, что получилось или нет у нашей сборной, бессмысленно, потому что если нет мяча, говорить о каких-то тактических построениях, о задумках тренерских или оценивать игроков нет смысла. Минут 80 играли без ворот. Сборная России получила очень хороший урок", - цитирует Колоскова ТАСС.
"Матч показал, что стадион у нас просто замечательный, шикарный. Болельщики не потеряли веру в нашу команду, практически полный стадион был. Мне кажется, Аргентина учила нас, как нам играть без мяча в футбол. У них получилось, а у нас, к сожалению, нет. Так что говорить о том, что получилось или нет у нашей сборной, бессмысленно, потому что если нет мяча, говорить о каких-то тактических построениях, о задумках тренерских или оценивать игроков нет смысла. Минут 80 играли без ворот. Сборная России получила очень хороший урок", - цитирует Колоскова ТАСС.
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