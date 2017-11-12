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Аркадий Дворкович: футболисты сборной из-за мандража часто теряли мяч

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

"Сыграли достойно. Из-за мандража часто теряли мяч. Разочаровала наша атака. Полоза не было видно, Кокорин и Смолов ничего не показали. Глушаков понравился! Это первая наша такая игра", - цитирует Дворковича "Чемпионат.сом".
Теги: Дворкович Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 14:03
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 14:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Из-за мандража часто теряли мяч. Разочаровала наша атака. Полоза не было видно, Кокорин и Смолов ничего не показали".
И вывод:
Сыграли достойно.

Какой мандраж может быть у игроков сборной в товарищеском матче? )))


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Регистрация: 15.04.2011
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