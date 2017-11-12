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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Губерниев: очень жду возвращения Зобнина, он за двоих сойдёт как футболист
Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча сборных России и Аргентины.
"Что касается игры, то обе команды стоили друг друга. Мне понравился Глушаков. Игорь Акинфеев, как всегда, молодец. Во второй половине, когда вышел Дзагоев, команда заиграла красками футбольными. Очень жду возвращения Зобнина, потому что он за двоих сойдёт как футболист. Когда с нами Зобнин, то играют не 11, а 12 человек. Поэтому желаю Роману скорейшего выздоровления.
Гол назревал, проиграли по делу. Но я вижу резервы для усиления игры, Черчесов тоже их видит. Но выглядели достойно против сильного соперника, теперь готовимся к Испании. А я пытаюсь согреться, выпивая четвёртый литр чая после стояния на реке Москве", - цитирует Губерниева "Чемпионат.сом".
"Что касается игры, то обе команды стоили друг друга. Мне понравился Глушаков. Игорь Акинфеев, как всегда, молодец. Во второй половине, когда вышел Дзагоев, команда заиграла красками футбольными. Очень жду возвращения Зобнина, потому что он за двоих сойдёт как футболист. Когда с нами Зобнин, то играют не 11, а 12 человек. Поэтому желаю Роману скорейшего выздоровления.
Гол назревал, проиграли по делу. Но я вижу резервы для усиления игры, Черчесов тоже их видит. Но выглядели достойно против сильного соперника, теперь готовимся к Испании. А я пытаюсь согреться, выпивая четвёртый литр чая после стояния на реке Москве", - цитирует Губерниева "Чемпионат.сом".
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