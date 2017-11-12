Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Руслан Нигматуллин: не стоит расстраиваться из-за поражения от Аргентины

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение в товарищеском матче от Аргентины (0:1).

"Не стоит расстраиваться из-за такого поражения. Ну а то, что не проиграли крупно, конечно, большая заслуга Игоря Акинфеева. Если говорить об игре, аргентинцы нанесли очень много ударов по нашим воротам, поэтому действия нашего голкипера стоит отметить отдельно", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
Теги: Нигматуллин Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 14:44
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: AnK. (Сегодня, 16:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да можно играть с этими,типа топ командами . Только кому играть? Распиаренный Коко или "расписной" Смо?! Никакие,конкретно. Ждут,в будущем,подвигов от какого то Головина и Зобнина. А будет ли?!
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Да и вообще не стоит расстраиваться от поражений сборной имени Стаса.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
типа привыкайте?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: casabl (Сегодня, 15:17) #
  • -1
  •  (1)

Дело не в ПОРАЖЕНИИ, а в качестве игры.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.