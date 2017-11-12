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Виталий Мутко: Оргкомитет ЧМ-2018 изучит отзывы болельщиков о логистике в Лужниках

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что Оргкомитет ЧМ-2018 учтет все замечания болельщиков по поводу логистики у стадиона "Лужники".

Игра Россия-Аргентина состоялась в субботу в Москве и завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Многие болельщики в социальных сетях жаловались на организацию выхода со стадиона и прохода до метро.

"Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи. Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз пока организацией занимались сами "Лужники", но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды", - цитирует Мутко ТАСС.
Сегодня, 14:58
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