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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Морозов: слышал о давке по дороге к метро, но нам повезло
Управляющий директор МХЛ, бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Морозов высказался после похода на футбольный матч Россия – Аргентина (0:1).
«Думаете, я ходил на футбол по приглашению? Как вип? Ничего подобного. Покупал билеты заранее в Интернете. По 15 тысяч рублей. Дороговато, конечно. Но ведь это был первый матч на новом стадионе. Такое событие сколько раз бывает? Илья Ковальчук попросил меня достать билет. Взял и ему. Мы же не чужие люди. Я крестил его детей. С билетами было не так-то просто. Сначала я купил на центральную трибуну во второй ряд. А потом появились места на одиннадцатый.
Параллельно играла наша хоккейная сборная со Швейцарией на Кубке «Карьялы»? И мы предали хоккей? Нет, просто пойти в «Лужники» на Месси было нашей мечтой. Илья в Хельсинки не полетел, у него небольшая травма. Это для него как подарок свыше. А так бы тренировался в Питере, готовился бы со СКА к полету на Дальний Восток.
Места оказались хорошие, удобные. Прямо над скамейкой аргентинцев. Все поле как на ладони. Только вот так и не разобрался, был у Павона офсайд или нет. Пас же Месси выдал ему волшебный, вразрез.
Стадион впечатляет. Правда, времени внимательно его осмотреть особо не было. Концентрировались на футболе и Месси. Жаль, что наши подкачали, проиграли. Не хватило нескольких минут удержать ничью. Досадно за Игоря Акинфеева. Он не раз выручал и заслужил сухарь.
Наши играли как-то робко. Правда, с Месси не церемонились. Повезло Денису Глушакову, который в перерыве обменялся с ним футболками. Не знаю, кому из наших повезло после финального свистка. Может, всей команде. Рассказывали, что Криштиану Роналду, когда приезжал с "Реалом" играть с ЦСКА в Лиге чемпионов, одарил майками с автографами всех армейцев. Заранее знал, что будут просить.
Мы очень быстро покинули стадион. Потом слышал о давке людей по дороге к метро. Нам повезло. До стадиона добирались от моста, прогулялись, потренировали ноги, это заняло около 15 минут. Обратно шли чуть дольше. Ничего страшного. Можно потерпеть. Ради Месси-то.
На трибуне холодно не было, оделись мы грамотно, хотя крыша не помешала бы. Думаю, и точек питания можно было б в фойе побольше открыть. Но разве это главное? Теперь хочется снова прийти в «Лужники» на суперфутбол. С бразильцами в марте здесь же играем? Точно? Тогда постараюсь выкроить время», – передает слова Морозова "Советский спорт".
«Думаете, я ходил на футбол по приглашению? Как вип? Ничего подобного. Покупал билеты заранее в Интернете. По 15 тысяч рублей. Дороговато, конечно. Но ведь это был первый матч на новом стадионе. Такое событие сколько раз бывает? Илья Ковальчук попросил меня достать билет. Взял и ему. Мы же не чужие люди. Я крестил его детей. С билетами было не так-то просто. Сначала я купил на центральную трибуну во второй ряд. А потом появились места на одиннадцатый.
Параллельно играла наша хоккейная сборная со Швейцарией на Кубке «Карьялы»? И мы предали хоккей? Нет, просто пойти в «Лужники» на Месси было нашей мечтой. Илья в Хельсинки не полетел, у него небольшая травма. Это для него как подарок свыше. А так бы тренировался в Питере, готовился бы со СКА к полету на Дальний Восток.
Места оказались хорошие, удобные. Прямо над скамейкой аргентинцев. Все поле как на ладони. Только вот так и не разобрался, был у Павона офсайд или нет. Пас же Месси выдал ему волшебный, вразрез.
Стадион впечатляет. Правда, времени внимательно его осмотреть особо не было. Концентрировались на футболе и Месси. Жаль, что наши подкачали, проиграли. Не хватило нескольких минут удержать ничью. Досадно за Игоря Акинфеева. Он не раз выручал и заслужил сухарь.
Наши играли как-то робко. Правда, с Месси не церемонились. Повезло Денису Глушакову, который в перерыве обменялся с ним футболками. Не знаю, кому из наших повезло после финального свистка. Может, всей команде. Рассказывали, что Криштиану Роналду, когда приезжал с "Реалом" играть с ЦСКА в Лиге чемпионов, одарил майками с автографами всех армейцев. Заранее знал, что будут просить.
Мы очень быстро покинули стадион. Потом слышал о давке людей по дороге к метро. Нам повезло. До стадиона добирались от моста, прогулялись, потренировали ноги, это заняло около 15 минут. Обратно шли чуть дольше. Ничего страшного. Можно потерпеть. Ради Месси-то.
На трибуне холодно не было, оделись мы грамотно, хотя крыша не помешала бы. Думаю, и точек питания можно было б в фойе побольше открыть. Но разве это главное? Теперь хочется снова прийти в «Лужники» на суперфутбол. С бразильцами в марте здесь же играем? Точно? Тогда постараюсь выкроить время», – передает слова Морозова "Советский спорт".
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