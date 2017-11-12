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Алексей Морозов: слышал о давке по дороге к метро, но нам повезло

Управляющий директор МХЛ, бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Морозов высказался после похода на футбольный матч Россия – Аргентина (0:1).

«Думаете, я ходил на футбол по приглашению? Как вип? Ничего подобного. Покупал билеты заранее в Интернете. По 15 тысяч рублей. Дороговато, конечно. Но ведь это был первый матч на новом стадионе. Такое событие сколько раз бывает? Илья Ковальчук попросил меня достать билет. Взял и ему. Мы же не чужие люди. Я крестил его детей. С билетами было не так-то просто. Сначала я купил на центральную трибуну во второй ряд. А потом появились места на одиннадцатый.

Параллельно играла наша хоккейная сборная со Швейцарией на Кубке «Карьялы»? И мы предали хоккей? Нет, просто пойти в «Лужники» на Месси было нашей мечтой. Илья в Хельсинки не полетел, у него небольшая травма. Это для него как подарок свыше. А так бы тренировался в Питере, готовился бы со СКА к полету на Дальний Восток.

Места оказались хорошие, удобные. Прямо над скамейкой аргентинцев. Все поле как на ладони. Только вот так и не разобрался, был у Павона офсайд или нет. Пас же Месси выдал ему волшебный, вразрез.

Стадион впечатляет. Правда, времени внимательно его осмотреть особо не было. Концентрировались на футболе и Месси. Жаль, что наши подкачали, проиграли. Не хватило нескольких минут удержать ничью. Досадно за Игоря Акинфеева. Он не раз выручал и заслужил сухарь.

Наши играли как-то робко. Правда, с Месси не церемонились. Повезло Денису Глушакову, который в перерыве обменялся с ним футболками. Не знаю, кому из наших повезло после финального свистка. Может, всей команде. Рассказывали, что Криштиану Роналду, когда приезжал с "Реалом" играть с ЦСКА в Лиге чемпионов, одарил майками с автографами всех армейцев. Заранее знал, что будут просить.

Мы очень быстро покинули стадион. Потом слышал о давке людей по дороге к метро. Нам повезло. До стадиона добирались от моста, прогулялись, потренировали ноги, это заняло около 15 минут. Обратно шли чуть дольше. Ничего страшного. Можно потерпеть. Ради Месси-то.

На трибуне холодно не было, оделись мы грамотно, хотя крыша не помешала бы. Думаю, и точек питания можно было б в фойе побольше открыть. Но разве это главное? Теперь хочется снова прийти в «Лужники» на суперфутбол. С бразильцами в марте здесь же играем? Точно? Тогда постараюсь выкроить время», – передает слова Морозова "Советский спорт".
Теги: Сборная России Лужники
Сегодня, 21:33
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:42) #
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Алексей ....а в какую машину Вы садились и где ...тебя видели.....так что не нужно о НОГАХ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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