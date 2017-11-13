Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:18
Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
16:11
Сергей Ревякин покинул "Арарат" (1)
Сергей Ревякин покинул "Арарат" (1)
14:32
Легенды РФПЛ. Гарри О'Коннор (3)
Легенды РФПЛ. Гарри О'Коннор (3)
08:45
Евгений Алдонин: реально ли выиграть у Испании? Все реально. Дома надо играть первым номером (9)
Евгений Алдонин: реально ли выиграть у Испании? Все реально. Дома надо играть первым номером (9)
Кирилл Дементьев и Валерий Карпин прокомментируют матч Россия - Испания
Кирилл Дементьев и Валерий Карпин прокомментируют товарищеский футбольный матч между сборными России и Испании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.
Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры в 21:45 мск, трансляция начнется в 21:45. Дементьев и Карпин работали в таком же качестве на игре между командами России и Аргентины в Москве в субботу.
Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры в 21:45 мск, трансляция начнется в 21:45. Дементьев и Карпин работали в таком же качестве на игре между командами России и Аргентины в Москве в субботу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.