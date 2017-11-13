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Кирилл Дементьев и Валерий Карпин прокомментируют матч Россия - Испания

Кирилл Дементьев и Валерий Карпин прокомментируют товарищеский футбольный матч между сборными России и Испании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры в 21:45 мск, трансляция начнется в 21:45. Дементьев и Карпин работали в таком же качестве на игре между командами России и Аргентины в Москве в субботу.
Теги: Карпин Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 17:27
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:29) #
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Как всегда,все для людей - это я про начало матча.
Регистрация: 20.03.2017
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