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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Матч Россия - Испания продлит работу общественного транспорта в Петербурге
В день товарищеского матча сборных России и Испании продлят работу общественного транспорта в Петербурге. Матч начнется позднее обычных поединков - в 21:45. А значит, закончится примерно в половину двенадцатого. Так, метрополитен будет доступен пассажирам примерно на час дольше обычного. Пройти можно будет как по жетонам, так и по проездным билетам, сообщает "Комсомольская правда — Санкт-Петербург".
Вестибюли станций "Крестовский остров", "Петроградская", "Выборгская", "Чкаловская" и "Черная речка" будут открыты на вход до 01:30. На выход все станции петербургской подземки будут работать примерно до двух ночи. Кроме того, до 03:00 продлится работа 23 наземных маршрутов.
Вестибюли станций "Крестовский остров", "Петроградская", "Выборгская", "Чкаловская" и "Черная речка" будут открыты на вход до 01:30. На выход все станции петербургской подземки будут работать примерно до двух ночи. Кроме того, до 03:00 продлится работа 23 наземных маршрутов.
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