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Александр Мостовой: в России не всем нравится Черчесов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал интервью испанскому порталу AS.

Напомним, сборная России в товарищеском матче сыграет с испанцами.

"Игра сборной России вызывает больше вопросов, чем ответов. Иногда они показывают хороший футбол, а иногда наоборот. Многим людям не нравится наш тренер, который предпочитает играть с семью оборонительными футболистами. На кого стоит обратить внимание в сборной? Смолов. Он хорошо открывается, не боится дриблинга, может играть один в один. Дзагоев тоже хороший футболист, но у него была травма, из-за которой он пропустил некоторое время.

Неправда, что в России нет хороших игроков. Не может такого быть в стране с населением 145 миллионов жителей. В европейских сборных по несколько футболистов уровня Смолова. Но россиянам комфортно играть во внутреннем чемпионате, где они зарабатывают деньги. За рубежом нужно работать и там не предложат таких зарплат", - сказал Мостовой.
Теги: Мостовой Черчесов Сборная России
Сегодня, 20:35
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№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:06) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Не всем? Он золотой рубль? Может, Шарлиз Терон, чтоб всем нравиться?
Вот все тренеры, кои последнии годы тренировали нашу сбРОдную, Охивались мостовой. Я после Садырина не болею за неё, но и зла никогда не желал - выиграют, налью друзьям, не выиграют - налью перед зеркалом.. А этот ... с вечно грязные патлами....дон только и ищет новую фамилию, перед кем-бы попиариться! Кто даже детей не тренировал. Как баба у подъезда, лузгаящая семечки, обсуждая Пугачёву (Зыкину, Ротару, Гурченко), сама даже на сцене не стоявшая.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:46) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
слово "всем" думаю лишнее


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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