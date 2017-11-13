Александр Мостовой: в России не всем нравится Черчесов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал интервью испанскому порталу AS.Напомним, сборная России в товарищеском матче сыграет с испанцами."Игра сборной России вызывает больше вопросов, чем ответов. Иногда они показывают хороший футбол, а иногда наоборот. Многим людям не нравится наш тренер, который предпочитает играть с семью оборонительными футболистами. На кого стоит обратить внимание в сборной? Смолов. Он хорошо открывается, не боится дриблинга, может играть один в один. Дзагоев тоже хороший футболист, но у него была травма, из-за которой он пропустил некоторое время.Неправда, что в России нет хороших игроков. Не может такого быть в стране с населением 145 миллионов жителей. В европейских сборных по несколько футболистов уровня Смолова. Но россиянам комфортно играть во внутреннем чемпионате, где они зарабатывают деньги. За рубежом нужно работать и там не предложат таких зарплат", - сказал Мостовой.