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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер Нигерии: лимит в РФПЛ больше не смущает Идову
Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор планирует выпустить защитника "Амкара" Брайана Идову в товарищеском матче с Аргентиной.
"Год назад Идову уже вызывался в сборную, но тогда не сыграл из-за сложности с лимитом на легионеров в российском чемпионате. Однако сейчас ситуация изменилась. И завтра он, вполне вероятно, сыграет.
Я рассчитываю на Брайана не только как на хорошего переводчика в России, но и как полноценного игрока, который войдет в заявку на чемпионат мира", - цитирует Рора "Спорт-Экспресс".
"Год назад Идову уже вызывался в сборную, но тогда не сыграл из-за сложности с лимитом на легионеров в российском чемпионате. Однако сейчас ситуация изменилась. И завтра он, вполне вероятно, сыграет.
Я рассчитываю на Брайана не только как на хорошего переводчика в России, но и как полноценного игрока, который войдет в заявку на чемпионат мира", - цитирует Рора "Спорт-Экспресс".
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