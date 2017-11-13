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Главный тренер Нигерии: лимит в РФПЛ больше не смущает Идову

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор планирует выпустить защитника "Амкара" Брайана Идову в товарищеском матче с Аргентиной.

"Год назад Идову уже вызывался в сборную, но тогда не сыграл из-за сложности с лимитом на легионеров в российском чемпионате. Однако сейчас ситуация изменилась. И завтра он, вполне вероятно, сыграет.

Я рассчитываю на Брайана не только как на хорошего переводчика в России, но и как полноценного игрока, который войдет в заявку на чемпионат мира", - цитирует Рора "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная Нигерии Идову
Сегодня, 20:25
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