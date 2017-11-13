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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Перед матчем сборной Грузии сожгли флаг ЛГБТ-сообщества
В Кутаиси у стадиона "Торпедо" перед началом товарищеского матча между футбольными сборными Белоруссии и Грузии 13 ноября провели акцию протеста представители общественной организации "Грузинский марш". Они выступили против публичной поддержки спортсменами прав сексуальных меньшинств.
Отмечается, что участники акции прорвали кордон полиции и проникли на стадион, на котором находились несколько минут. При вторжении на футбольную арену они использовали пиротехнику.
После того, как полиция прогнала протестующих с территории стадиона, представители "Грузинского марша" сожгли радужный флаг (символ ЛГБТ-движения) и разошлись.
"Газета.ру"
Отмечается, что участники акции прорвали кордон полиции и проникли на стадион, на котором находились несколько минут. При вторжении на футбольную арену они использовали пиротехнику.
После того, как полиция прогнала протестующих с территории стадиона, представители "Грузинского марша" сожгли радужный флаг (символ ЛГБТ-движения) и разошлись.
"Газета.ру"
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