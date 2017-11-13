Перед матчем сборной Грузии сожгли флаг ЛГБТ-сообщества

В Кутаиси у стадиона "Торпедо" перед началом товарищеского матча между футбольными сборными Белоруссии и Грузии 13 ноября провели акцию протеста представители общественной организации "Грузинский марш". Они выступили против публичной поддержки спортсменами прав сексуальных меньшинств.Отмечается, что участники акции прорвали кордон полиции и проникли на стадион, на котором находились несколько минут. При вторжении на футбольную арену они использовали пиротехнику.После того, как полиция прогнала протестующих с территории стадиона, представители "Грузинского марша" сожгли радужный флаг (символ ЛГБТ-движения) и разошлись.