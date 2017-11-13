Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Перед матчем сборной Грузии сожгли флаг ЛГБТ-сообщества

В Кутаиси у стадиона "Торпедо" перед началом товарищеского матча между футбольными сборными Белоруссии и Грузии 13 ноября провели акцию протеста представители общественной организации "Грузинский марш". Они выступили против публичной поддержки спортсменами прав сексуальных меньшинств.

Отмечается, что участники акции прорвали кордон полиции и проникли на стадион, на котором находились несколько минут. При вторжении на футбольную арену они использовали пиротехнику.

После того, как полиция прогнала протестующих с территории стадиона, представители "Грузинского марша" сожгли радужный флаг (символ ЛГБТ-движения) и разошлись.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Грузии
Сегодня, 21:43
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:52) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Любители мальчиков негодуют...
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:25) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь и Грузию не пустят в Гейросоюз.
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.