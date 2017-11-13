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Джон Оби Микел: это очень хороший показатель, что Аргентина выбрала нас в качестве соперника

Полузащитник и капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел поделился ожиданиями от товарищеского матча с Аргентиной.

"Сборные Аргентины и Нигерии встречались неоднократно, и это очень хороший показатель, что они выбрали для спарринга именно нас. Это показывает, что мы выросли и стали сильнее как команда за последние два-три года. У нас поменялось много игроков, стиль игры, мы добились определенных успехов, в том числе отобравшись на чемпионат мира. Завтра для нас будет отличная проверка, но и для них тоже.

У нас, конечно, сейчас много травмированных, но у команды много достойных игроков, так что мы будем конкурентоспособны", - цитирует Оби Микела ТАСС.
Теги: Сборная Нигерии Сборная Аргентины
Сегодня, 22:46
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