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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная Аргентины заселилась в оцепленный казаками отель
В районе 10 вечера основной и молодежный составы сборной Аргентины приехали на двух автобусах "Краснодара" в одну из гостиниц города.
Возле здания южноамериканцев ждали местные фанаты в количестве 50 человек. В частности, были группы с флагами "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса", за которые выступают Серхио Ромеро и Пауло Дибала соответственно.
Однако сфотографироваться и получить автографы никому не удалось: несмотря на отсутствие Месси, возле гостиницы было выставлено плотное полицейское оцепление. Также посторонних ко входу не подпускали казаки. Собравшиеся лишь издалека смогли поприветствовать своих кумиров.
"Спорт-Экспресс"
Возле здания южноамериканцев ждали местные фанаты в количестве 50 человек. В частности, были группы с флагами "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса", за которые выступают Серхио Ромеро и Пауло Дибала соответственно.
Однако сфотографироваться и получить автографы никому не удалось: несмотря на отсутствие Месси, возле гостиницы было выставлено плотное полицейское оцепление. Также посторонних ко входу не подпускали казаки. Собравшиеся лишь издалека смогли поприветствовать своих кумиров.
Фанаты Ромеро и Дибалы у краснодарской гостиницы pic.twitter.com/THFJr5TQ6M— Филипп Папенков (@PippoGranato) November 13, 2017
"Спорт-Экспресс"
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