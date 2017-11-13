Сборная Аргентины заселилась в оцепленный казаками отель

Фанаты Ромеро и Дибалы у краснодарской гостиницы pic.twitter.com/THFJr5TQ6M — Филипп Папенков (@PippoGranato) November 13, 2017

В районе 10 вечера основной и молодежный составы сборной Аргентины приехали на двух автобусах "Краснодара" в одну из гостиниц города.Возле здания южноамериканцев ждали местные фанаты в количестве 50 человек. В частности, были группы с флагами "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса", за которые выступают Серхио Ромеро и Пауло Дибала соответственно.Однако сфотографироваться и получить автографы никому не удалось: несмотря на отсутствие Месси, возле гостиницы было выставлено плотное полицейское оцепление. Также посторонних ко входу не подпускали казаки. Собравшиеся лишь издалека смогли поприветствовать своих кумиров.