Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сборная Аргентины заселилась в оцепленный казаками отель

В районе 10 вечера основной и молодежный составы сборной Аргентины приехали на двух автобусах "Краснодара" в одну из гостиниц города.

Возле здания южноамериканцев ждали местные фанаты в количестве 50 человек. В частности, были группы с флагами "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса", за которые выступают Серхио Ромеро и Пауло Дибала соответственно.

Однако сфотографироваться и получить автографы никому не удалось: несмотря на отсутствие Месси, возле гостиницы было выставлено плотное полицейское оцепление. Также посторонних ко входу не подпускали казаки. Собравшиеся лишь издалека смогли поприветствовать своих кумиров.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 23:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.