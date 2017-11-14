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Глава Федерации футбола Аргентины: "Лужники" – один из лучших стадионов в мире

Глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа поделился впечатлениями об организации матча против сборной России (1:0).

— Сборная Аргентины провела в Москве около недели. Насколько столица готова к ЧМ по футболу?

— Я считаю, что очень хорошо готова. Москва — прекрасный во всех отношениях город, очень безопасный. А главное, чувствуется, с каким гостеприимством здесь готовы встретить ЧМ. И это, на мой взгляд, крайне важно для того, чтобы турнир прошел удачно, а люди приезжали и хорошо проводили время, наслаждались городом. Здесь царят спокойствие и уют, заметны улучшения инфраструктуры, которые Россия провела, чтобы принять чемпионат мира.

— Как вам российские футбольные арены?

— На фотографиях я видел уже все стадионы, а сборная во вторник опробует газон в Краснодаре. Ваши стадионы отличаются от тех, которые строят в Южной Америке. Несомненно, в плане инфраструктуры и удобства они очень современные — построены по самым последним технологиям.

— Какое впечатление у вас осталось от реконструированных "Лужников"?

— Для нас было честью сыграть здесь. Мы гордимся тем, что стали первой сборной, вышедшей на газон этого стадиона с богатой историей.

— Вы видели массу футбольных арен. На какое место вы бы поставили "Лужники"?

— Безусловно, это один из лучших стадионов в мире. Вне всякого сомнения.

— Матч сборных России и Аргентины был своего рода генеральной репетицией чемпионата мира. Что вы думаете по поводу организации этой игры?

— Нам все очень понравилось. Мы увидели пример того, к чему следует стремиться, чтобы со временем обновить инфраструктуру и обзавестись новыми, такими же безопасными стадионами, как в России. На самом деле, когда видишь, что стадион на 85 тыс. человек, за 20 минут до начала заполненный на 30 %, в следующие 20 минут заполняется полностью, невольно отмечаешь уровень организации. Это пример для подражания. В Южной Америке нам это дается намного тяжелее.

RT
Сегодня, 01:09
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№1 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 01:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
заплатили и облизали,что оный ещё мог бы сказать...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
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