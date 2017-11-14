Глава Федерации футбола Аргентины: "Лужники" – один из лучших стадионов в мире

Глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа поделился впечатлениями об организации матча против сборной России (1:0).— Я считаю, что очень хорошо готова. Москва — прекрасный во всех отношениях город, очень безопасный. А главное, чувствуется, с каким гостеприимством здесь готовы встретить ЧМ. И это, на мой взгляд, крайне важно для того, чтобы турнир прошел удачно, а люди приезжали и хорошо проводили время, наслаждались городом. Здесь царят спокойствие и уют, заметны улучшения инфраструктуры, которые Россия провела, чтобы принять чемпионат мира.— На фотографиях я видел уже все стадионы, а сборная во вторник опробует газон в Краснодаре. Ваши стадионы отличаются от тех, которые строят в Южной Америке. Несомненно, в плане инфраструктуры и удобства они очень современные — построены по самым последним технологиям.— Для нас было честью сыграть здесь. Мы гордимся тем, что стали первой сборной, вышедшей на газон этого стадиона с богатой историей.— Безусловно, это один из лучших стадионов в мире. Вне всякого сомнения.— Нам все очень понравилось. Мы увидели пример того, к чему следует стремиться, чтобы со временем обновить инфраструктуру и обзавестись новыми, такими же безопасными стадионами, как в России. На самом деле, когда видишь, что стадион на 85 тыс. человек, за 20 минут до начала заполненный на 30 %, в следующие 20 минут заполняется полностью, невольно отмечаешь уровень организации. Это пример для подражания. В Южной Америке нам это дается намного тяжелее.