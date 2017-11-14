Глава Федерации футбола Аргентины: "Лужники" – один из лучших стадионов в мире

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:38
Сборная Албании на выезде выиграла у Турции
Сборная Албании на выезде выиграла у Турции
Вчера, 23:37
Дик Адвокат: в 2012 году на Евро у меня наворачивались слёзы во время гимна сборной России
Дик Адвокат: в 2012 году на Евро у меня наворачивались слёзы во время гимна сборной России
Вчера, 23:12
Дидье Дрогба в следующем году завершит карьеру
Дидье Дрогба в следующем году завершит карьеру
Вчера, 22:46
Джон Оби Микел: это очень хороший показатель, что Аргентина выбрала нас в качестве соперника
Джон Оби Микел: это очень хороший показатель, что Аргентина выбрала нас в качестве соперника
Вчера, 22:14
Италия - Швеция: стали известны стартовые составы (2)
Италия - Швеция: стали известны стартовые составы (2)
Вчера, 21:43
Перед матчем сборной Грузии сожгли флаг ЛГБТ-сообщества (2)
Перед матчем сборной Грузии сожгли флаг ЛГБТ-сообщества (2)
Вчера, 21:29
Начо: сборная Испании хорошо прошла групповой турнир ЧМ-2018, нужно продолжать в том же духе
Начо: сборная Испании хорошо прошла групповой турнир ЧМ-2018, нужно продолжать в том же духе
Вчера, 21:07
"Анжи Арена" сертифицирована еще на два года
"Анжи Арена" сертифицирована еще на два года
Вчера, 20:47
Серхио Рамос выложил фотографию с Забивакой
Серхио Рамос выложил фотографию с Забивакой
Вчера, 20:35
Александр Мостовой: в России не всем нравится Черчесов (2)
Александр Мостовой: в России не всем нравится Черчесов (2)
Вчера, 20:19
Зрители на матче Россия - Испания отдельно смогут следить за игрой Иньесты или Глушакова (11)
Зрители на матче Россия - Испания отдельно смогут следить за игрой Иньесты или Глушакова (11)
Вчера, 20:05
Жерар Гоу может продолжить карьеру в одном из клубов Москвы (4)
Жерар Гоу может продолжить карьеру в одном из клубов Москвы (4)
Вчера, 19:42
Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро (10)
Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро (10)
Вчера, 19:23
Сборная Армении выиграла у команды Кипра
Сборная Армении выиграла у команды Кипра
Вчера, 19:19
На матче "Краснодар" - "Спартак" ожидается аншлаг
На матче "Краснодар" - "Спартак" ожидается аншлаг
Вчера, 19:06
Хулен Лопетеги: Россия славится хорошими футболистами, этот матч станет для нас проверкой (7)
Хулен Лопетеги: Россия славится хорошими футболистами, этот матч станет для нас проверкой (7)
Вчера, 18:48
Ахмед Муса: надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА (7)
Ахмед Муса: надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА (7)
Вчера, 18:41
"Реал" готов продать Бэйла за 70-80 млн евро (3)
"Реал" готов продать Бэйла за 70-80 млн евро (3)
Вчера, 17:20
Александр Бубнов: такого преимущества аргентинцы никогда не имели ни с одной командой (1)
Александр Бубнов: такого преимущества аргентинцы никогда не имели ни с одной командой (1)
Вчера, 17:12
На матч Россия – Испания продано 32,5 тысяч билетов (4)
На матч Россия – Испания продано 32,5 тысяч билетов (4)
Вчера, 17:02
"Зенит" поздравил Анатолия Давыдова с 64-летием (2)
"Зенит" поздравил Анатолия Давыдова с 64-летием (2)
Вчера, 16:35
Алан Дзагоев: надеюсь, без Иско с Испанией будет легче играть (3)
Алан Дзагоев: надеюсь, без Иско с Испанией будет легче играть (3)
Вчера, 16:18
Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
Глава Федерации футбола Аргентины: "Лужники" – один из лучших стадионов в мире
Глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа поделился впечатлениями об организации матча против сборной России (1:0).
— Сборная Аргентины провела в Москве около недели. Насколько столица готова к ЧМ по футболу?
— Я считаю, что очень хорошо готова. Москва — прекрасный во всех отношениях город, очень безопасный. А главное, чувствуется, с каким гостеприимством здесь готовы встретить ЧМ. И это, на мой взгляд, крайне важно для того, чтобы турнир прошел удачно, а люди приезжали и хорошо проводили время, наслаждались городом. Здесь царят спокойствие и уют, заметны улучшения инфраструктуры, которые Россия провела, чтобы принять чемпионат мира.
— Как вам российские футбольные арены?
— На фотографиях я видел уже все стадионы, а сборная во вторник опробует газон в Краснодаре. Ваши стадионы отличаются от тех, которые строят в Южной Америке. Несомненно, в плане инфраструктуры и удобства они очень современные — построены по самым последним технологиям.
— Какое впечатление у вас осталось от реконструированных "Лужников"?
— Для нас было честью сыграть здесь. Мы гордимся тем, что стали первой сборной, вышедшей на газон этого стадиона с богатой историей.
— Вы видели массу футбольных арен. На какое место вы бы поставили "Лужники"?
— Безусловно, это один из лучших стадионов в мире. Вне всякого сомнения.
— Матч сборных России и Аргентины был своего рода генеральной репетицией чемпионата мира. Что вы думаете по поводу организации этой игры?
— Нам все очень понравилось. Мы увидели пример того, к чему следует стремиться, чтобы со временем обновить инфраструктуру и обзавестись новыми, такими же безопасными стадионами, как в России. На самом деле, когда видишь, что стадион на 85 тыс. человек, за 20 минут до начала заполненный на 30 %, в следующие 20 минут заполняется полностью, невольно отмечаешь уровень организации. Это пример для подражания. В Южной Америке нам это дается намного тяжелее.
RT
— Сборная Аргентины провела в Москве около недели. Насколько столица готова к ЧМ по футболу?
— Я считаю, что очень хорошо готова. Москва — прекрасный во всех отношениях город, очень безопасный. А главное, чувствуется, с каким гостеприимством здесь готовы встретить ЧМ. И это, на мой взгляд, крайне важно для того, чтобы турнир прошел удачно, а люди приезжали и хорошо проводили время, наслаждались городом. Здесь царят спокойствие и уют, заметны улучшения инфраструктуры, которые Россия провела, чтобы принять чемпионат мира.
— Как вам российские футбольные арены?
— На фотографиях я видел уже все стадионы, а сборная во вторник опробует газон в Краснодаре. Ваши стадионы отличаются от тех, которые строят в Южной Америке. Несомненно, в плане инфраструктуры и удобства они очень современные — построены по самым последним технологиям.
— Какое впечатление у вас осталось от реконструированных "Лужников"?
— Для нас было честью сыграть здесь. Мы гордимся тем, что стали первой сборной, вышедшей на газон этого стадиона с богатой историей.
— Вы видели массу футбольных арен. На какое место вы бы поставили "Лужники"?
— Безусловно, это один из лучших стадионов в мире. Вне всякого сомнения.
— Матч сборных России и Аргентины был своего рода генеральной репетицией чемпионата мира. Что вы думаете по поводу организации этой игры?
— Нам все очень понравилось. Мы увидели пример того, к чему следует стремиться, чтобы со временем обновить инфраструктуру и обзавестись новыми, такими же безопасными стадионами, как в России. На самом деле, когда видишь, что стадион на 85 тыс. человек, за 20 минут до начала заполненный на 30 %, в следующие 20 минут заполняется полностью, невольно отмечаешь уровень организации. Это пример для подражания. В Южной Америке нам это дается намного тяжелее.
RT
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.