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Сборная России поздравила болельщиков с Всемирным днём доброты

Сборная России поздравила болельщиков с Всемирным днём доброты.

"Сегодня отмечается Всемирный день доброты! Друзья! Желаем, чтобы в вашей жизни всегда присутствовало добро, а рядом были отзывчивые люди!" - говорится в поздравлении.

Теги: Сборная России
Сегодня, 01:23
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