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Футболисты сборной России поучаствовали в съемках социального ролика (видео)

14 ноября во всём мире отмечается День борьбы с сахарным диабетом. Футболисты сборной России приняли участие в съёмках ролика, в котором призвали проявлять понимание и терпение к детям с сахарным диабетом.

Теги: Сборная России
Сегодня, 04:59
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