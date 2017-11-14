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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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На матче Аргентина - Нигерия ожидается около 26 тысяч зрителей
РФС ожидает до 26 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных Аргентины и Нигерии, сообщил коммерческий директор организации Владимир Карпович.
Встреча, организатором которой является РФС, пройдет во вторник на стадионе "Краснодар" (начало - в 19:30 мск).
"Ждем порядка 25-26 тысяч зрителей, аншлага не будет.На данный момент реализовано 23 тысячи с небольшим", - цитирует Карповича ТАСС.
Встреча, организатором которой является РФС, пройдет во вторник на стадионе "Краснодар" (начало - в 19:30 мск).
"Ждем порядка 25-26 тысяч зрителей, аншлага не будет.На данный момент реализовано 23 тысячи с небольшим", - цитирует Карповича ТАСС.
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