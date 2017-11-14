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На матче Аргентина - Нигерия ожидается около 26 тысяч зрителей

РФС ожидает до 26 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных Аргентины и Нигерии, сообщил коммерческий директор организации Владимир Карпович.

Встреча, организатором которой является РФС, пройдет во вторник на стадионе "Краснодар" (начало - в 19:30 мск).

"Ждем порядка 25-26 тысяч зрителей, аншлага не будет.На данный момент реализовано 23 тысячи с небольшим", - цитирует Карповича ТАСС.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Нигерии
Сегодня, 16:42
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№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: maradona72
А почему так мало?

Многие на Месси хотели посмотреть, а его не будет. Вот этим и обусловлена посещаемость. Хотя для матча сторонних сборных 26 к. - вполне себе.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:54) #
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А почему так мало?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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