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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Канчельскис: если не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не крупно проиграть (1)
Игорь Гамула: Полоз, Кокорин и Смолов – очень сильные нападающие, они забьют Испании
Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Испании.
"Меня не впечатлило нападение наше сборной в матче против Аргентины. Я очень надеялся на нашу тройку – Смолов, Кокорин и Полоз. Но что-то не получилось. Уверен, что сегодня Станислав Черчесов найдёт для них правильные слова и они выстрелят. Это очень сильные нападающие, они обязательно забьют Испании. Как тренер я вижу, какой потенциал у этой тройки. Мне кажется, Черчесов ничего не будет менять в атаке, и мы увидим тех же форвардов, что и против Аргентины. Это правильный путь – быстрый и агрессивный. Когда будет другой соперник, тогда ещё Дзюба добавится, без него никуда. Он однозначно будет и поможет сборной. Пусть он сейчас мало забивает, но национальной команде всегда принесёт пользу.
Я хочу, чтобы наша сборная не проиграла испанцам. Голы точно будут. Я верю в атаку сборной России. Парочку мячей наши ребята обязательно забьют. Возможно, не сегодня, но забьют. Всегда болею за нашу национальную команду. Очень важно уйти на перерыв с хорошим настроением", - цитирует Гамулу "Чемпионат.сом".
"Меня не впечатлило нападение наше сборной в матче против Аргентины. Я очень надеялся на нашу тройку – Смолов, Кокорин и Полоз. Но что-то не получилось. Уверен, что сегодня Станислав Черчесов найдёт для них правильные слова и они выстрелят. Это очень сильные нападающие, они обязательно забьют Испании. Как тренер я вижу, какой потенциал у этой тройки. Мне кажется, Черчесов ничего не будет менять в атаке, и мы увидим тех же форвардов, что и против Аргентины. Это правильный путь – быстрый и агрессивный. Когда будет другой соперник, тогда ещё Дзюба добавится, без него никуда. Он однозначно будет и поможет сборной. Пусть он сейчас мало забивает, но национальной команде всегда принесёт пользу.
Я хочу, чтобы наша сборная не проиграла испанцам. Голы точно будут. Я верю в атаку сборной России. Парочку мячей наши ребята обязательно забьют. Возможно, не сегодня, но забьют. Всегда болею за нашу национальную команду. Очень важно уйти на перерыв с хорошим настроением", - цитирует Гамулу "Чемпионат.сом".
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