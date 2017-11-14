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Игорь Гамула: Полоз, Кокорин и Смолов – очень сильные нападающие, они забьют Испании

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Испании.

"Меня не впечатлило нападение наше сборной в матче против Аргентины. Я очень надеялся на нашу тройку – Смолов, Кокорин и Полоз. Но что-то не получилось. Уверен, что сегодня Станислав Черчесов найдёт для них правильные слова и они выстрелят. Это очень сильные нападающие, они обязательно забьют Испании. Как тренер я вижу, какой потенциал у этой тройки. Мне кажется, Черчесов ничего не будет менять в атаке, и мы увидим тех же форвардов, что и против Аргентины. Это правильный путь – быстрый и агрессивный. Когда будет другой соперник, тогда ещё Дзюба добавится, без него никуда. Он однозначно будет и поможет сборной. Пусть он сейчас мало забивает, но национальной команде всегда принесёт пользу.

Я хочу, чтобы наша сборная не проиграла испанцам. Голы точно будут. Я верю в атаку сборной России. Парочку мячей наши ребята обязательно забьют. Возможно, не сегодня, но забьют. Всегда болею за нашу национальную команду. Очень важно уйти на перерыв с хорошим настроением", - цитирует Гамулу "Чемпионат.сом".
Теги: Полоз Кокорин Смолов Гамула Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 17:21
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№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Гамула так и остался клоуном.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ага, каждый по два
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 18:21) #
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Болеет за:
«Алания»
Это очень сильные нападающие, они обязательно забьют Испании. Как тренер я вижу, какой потенциал у этой тройки. Мне кажется, Черчесов ничего не будет менять в атаке, и мы увидим тех же форвардов, что и против Аргентины.

И это один из тренеров наших видных, вот почему футбол влачит столь жалкое существование.
Максимум один из них появится на поле,- Кокорин или Смолов. В полузащите будет человек 5 (братья Миранчуки, Дзагоев, Глушаков, Ерохин со старта игры), один поднападающий и один нападающий.
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 18:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эх, Дзюбы не хватает,вот этот точно забил бы!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
а кто им то даст?...хотя бы ПАС?
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
дааа, испанцы уже трясутся ))
Регистрация: 26.07.2014
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:38) #
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А кто из этой троицы больше забьет (на футбол)?
Регистрация: 12.11.2007
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