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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Невыход сборной Италии на ЧМ-2018 обойдется в 8 млн евро
Непопадание сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России обойдется в 8 млн евро. В такую сумму Федерации футбола Италии обойдутся штрафы от спонсоров, уже заключивших контракты на рекламу, сообщает ТАСС.
Финансовые потери понесут и отдельные компании, такие как Puma ("Пума"), у которой контракт на спонсорство с итальянской федерацией до 2022 года.
В понедельник сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2018 года и не смогла выйти в финальную часть соревнований, которая пройдет в России. Встреча закончилась со счетом 0:0. Первый матч этих команд завершился домашней победой шведов - 1:0.
Финансовые потери понесут и отдельные компании, такие как Puma ("Пума"), у которой контракт на спонсорство с итальянской федерацией до 2022 года.
В понедельник сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2018 года и не смогла выйти в финальную часть соревнований, которая пройдет в России. Встреча закончилась со счетом 0:0. Первый матч этих команд завершился домашней победой шведов - 1:0.
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