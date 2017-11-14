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Равиль Сабитов: испанцам не придется играть на максимуме в матче со сборной России

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов поделился ожиданиями перед контрольным матчем Россия — Испания.

"Испанцы готовятся к Чемпионату мира-2018, они сыграют с "хозяином". Для них очень интересно попробовать, какова российская сборная, проверить свои силы. Матч с Испанией будет носить такой же характер, как с Аргентиной. Не думаю, что испанцы будут играть на "форсаже", им не нужно выжимать из себя максимум, чтобы выиграть", - цитирует Сабитова НСН.
Теги: Сабитов Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 18:26
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