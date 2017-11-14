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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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15:56
Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть (4)
Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть (4)
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Андрей Канчельскис: если не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не крупно проиграть (1)
Андрей Канчельскис: если не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не крупно проиграть (1)
Равиль Сабитов: испанцам не придется играть на максимуме в матче со сборной России
Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов поделился ожиданиями перед контрольным матчем Россия — Испания.
"Испанцы готовятся к Чемпионату мира-2018, они сыграют с "хозяином". Для них очень интересно попробовать, какова российская сборная, проверить свои силы. Матч с Испанией будет носить такой же характер, как с Аргентиной. Не думаю, что испанцы будут играть на "форсаже", им не нужно выжимать из себя максимум, чтобы выиграть", - цитирует Сабитова НСН.
"Испанцы готовятся к Чемпионату мира-2018, они сыграют с "хозяином". Для них очень интересно попробовать, какова российская сборная, проверить свои силы. Матч с Испанией будет носить такой же характер, как с Аргентиной. Не думаю, что испанцы будут играть на "форсаже", им не нужно выжимать из себя максимум, чтобы выиграть", - цитирует Сабитова НСН.
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