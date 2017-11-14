Александр Тарханов: не увидел целостности в атаке Италии, прямо как у сборной России

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заинтригован тем, какую игру покажет сборная России в товарищеском матче с Испанией.– То, как мы будем играть. Это главное. Мы знаем, как будут играть испанцы. У них хороший контроль мяча, они практически не отдают его соперникам. А вот как наша сборная будет действовать в этой ситуации, особенно в атаке – вопрос. В обороне мы выглядим более надежно, чем в нападении, создаем плотность. Это хорошо. Но вот в атаке не все получается.– Не столько нужна ротация, сколько выстроенная игра. Я не считаю, что у нас плохие исполнители. Вопрос в том, как мы будем действовать в средней линии. Но и об обороне нельзя забывать. А то как возникает какая-то опасность, у нас сразу идет вынос мяча. Мы совершаем длинные передачи, которые не доходят до адресата. А ведь очень важно хорошо выходить из обороны в атаку. Надо не бояться катать мяч в ноги партнеру. Здесь у нас тоже есть проблемы.– Любой хороший результат. Ничья с Испанией как раз такой и есть. Но я буду смотреть в большей степени не на результат, а на игру. Мы готовимся к чемпионату мира, и волнует, как там выступим. Вот сборная Италии никакой игры не показала и не едет на "мундиаль" Я видел первый тайм их матча со шведами и даже не стал смотреть второй, потому что понял – они не выиграют. У итальянцев тоже не было атаки, только какие-то рваные моменты. А целостности в нападении я не увидел.– Да. И только если у нашей сборной будет какая-то целостность, можно будет сказать, что у нас есть команда.