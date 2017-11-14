Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:27
Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года (1)
Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года (1)
19:31
Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю (2)
Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю (2)
15:56
Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть (4)
Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть (4)
12:11
Андрей Канчельскис: если не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не крупно проиграть (1)
Андрей Канчельскис: если не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не крупно проиграть (1)
Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Испания, который состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург".
"После матча с Аргентиной, когда я поделился своими ощущениями о невыразительной игре, многие знакомые сказали, что так нельзя. Команду надо любить, поддерживать, и они в этом правы. Но при этом белое надо называть белым, а чёрное — чёрным. Матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года. Поэтому я смотрю с оптимизмом на Испанию – два матча подряд так команда играть не может. Понятно, что будет сделана работа над ошибками.
Я хотел бы увидеть игру в футбол, а не выполнение поставленной задачи вроде сыграть 0:1 или проиграть с приемлемым счётом. Проиграть можно в любой игре, но хочется увидеть футбол с опасными моментами, с атакующими действиями и интересными комбинациями.
Сейчас нам не важен результат, надо проверить, есть ли что-то, что можно противопоставить сильнейшим сборным мира, потому что Аргентина, Бразилия и Испания – в первой пятёрке. Жду от сборной хорошего и увлекательного футбола от души, которой не было в матче против Аргентины", — цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"После матча с Аргентиной, когда я поделился своими ощущениями о невыразительной игре, многие знакомые сказали, что так нельзя. Команду надо любить, поддерживать, и они в этом правы. Но при этом белое надо называть белым, а чёрное — чёрным. Матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года. Поэтому я смотрю с оптимизмом на Испанию – два матча подряд так команда играть не может. Понятно, что будет сделана работа над ошибками.
Я хотел бы увидеть игру в футбол, а не выполнение поставленной задачи вроде сыграть 0:1 или проиграть с приемлемым счётом. Проиграть можно в любой игре, но хочется увидеть футбол с опасными моментами, с атакующими действиями и интересными комбинациями.
Сейчас нам не важен результат, надо проверить, есть ли что-то, что можно противопоставить сильнейшим сборным мира, потому что Аргентина, Бразилия и Испания – в первой пятёрке. Жду от сборной хорошего и увлекательного футбола от души, которой не было в матче против Аргентины", — цитирует Созина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.