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Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Испания, который состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург".

"После матча с Аргентиной, когда я поделился своими ощущениями о невыразительной игре, многие знакомые сказали, что так нельзя. Команду надо любить, поддерживать, и они в этом правы. Но при этом белое надо называть белым, а чёрное — чёрным. Матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года. Поэтому я смотрю с оптимизмом на Испанию – два матча подряд так команда играть не может. Понятно, что будет сделана работа над ошибками.

Я хотел бы увидеть игру в футбол, а не выполнение поставленной задачи вроде сыграть 0:1 или проиграть с приемлемым счётом. Проиграть можно в любой игре, но хочется увидеть футбол с опасными моментами, с атакующими действиями и интересными комбинациями.

Сейчас нам не важен результат, надо проверить, есть ли что-то, что можно противопоставить сильнейшим сборным мира, потому что Аргентина, Бразилия и Испания – в первой пятёрке. Жду от сборной хорошего и увлекательного футбола от души, которой не было в матче против Аргентины", — цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Сборная Исландии Сборная России
Сегодня, 20:27
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Опять этот клоун даёт интервью. Надо напомнить о себе видимо.
Регистрация: 10.10.2006
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