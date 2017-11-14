Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:27
Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года (1)
Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года (1)
19:31
Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю (2)
Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю (2)
15:56
Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть (4)
Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть (4)
12:11
Андрей Канчельскис: если не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не крупно проиграть (1)
Андрей Канчельскис: если не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не крупно проиграть (1)
Крытый футбольный манеж в Костроме сдадут в эксплуатацию до конца декабря
Строительство крытого футбольного манежа в Костроме планируется завершить до конца декабря.
Объект будет создан в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).
"Мы должны сдать в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Костроме до конца декабря. На данный момент строительная готовность объекта составляет порядка 50%", - сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.
На месте строительства объекта выполнены работы нулевого цикла, стартовали работы по кирпичной кладке наружных стен. Также начато строительство административного корпуса, уложен фундамент здания манежа.
Размер футбольного зала манежа составит 54х36 м.
ТАСС
Объект будет создан в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).
"Мы должны сдать в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Костроме до конца декабря. На данный момент строительная готовность объекта составляет порядка 50%", - сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.
На месте строительства объекта выполнены работы нулевого цикла, стартовали работы по кирпичной кладке наружных стен. Также начато строительство административного корпуса, уложен фундамент здания манежа.
Размер футбольного зала манежа составит 54х36 м.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.