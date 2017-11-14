Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Крытый футбольный манеж в Костроме сдадут в эксплуатацию до конца декабря

Строительство крытого футбольного манежа в Костроме планируется завершить до конца декабря.

Объект будет создан в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

"Мы должны сдать в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Костроме до конца декабря. На данный момент строительная готовность объекта составляет порядка 50%", - сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

На месте строительства объекта выполнены работы нулевого цикла, стартовали работы по кирпичной кладке наружных стен. Также начато строительство административного корпуса, уложен фундамент здания манежа.

Размер футбольного зала манежа составит 54х36 м.

ТАСС
Сегодня, 19:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.