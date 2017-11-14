Крытый футбольный манеж в Костроме сдадут в эксплуатацию до конца декабря

Строительство крытого футбольного манежа в Костроме планируется завершить до конца декабря.Объект будет создан в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП)."Мы должны сдать в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Костроме до конца декабря. На данный момент строительная готовность объекта составляет порядка 50%", - сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.На месте строительства объекта выполнены работы нулевого цикла, стартовали работы по кирпичной кладке наружных стен. Также начато строительство административного корпуса, уложен фундамент здания манежа.Размер футбольного зала манежа составит 54х36 м.