Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Лебедев: в Санкт-Петербурге не повторится такой же ситуации, как в "Лужниках"

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выразил мнение, что товарищеский матч между сборными России и Испании пройдёт без организационных проблем.

11 ноября после товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1), прошедшего в московских "Лужниках", болельщики испытали проблемы с выходом со стадиона и долго добирались домой.

"На стадионе "Санкт-Петербург" не повторится такой же ситуации, как в "Лужниках". Всё-таки "Санкт-Петербург" принимал Кубок конфедераций этим летом. На нём постоянно играет "Зенит". Здесь всё отлажено.

Проблем и столкновений быть не должно, потому что арена находится на отдельном острове. Болельщики будут чувствовать себя хорошо. В Санкт-Петербурге им не стоит бояться московских очередей", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 21:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.