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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Лебедев: в Санкт-Петербурге не повторится такой же ситуации, как в "Лужниках"
Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выразил мнение, что товарищеский матч между сборными России и Испании пройдёт без организационных проблем.
11 ноября после товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1), прошедшего в московских "Лужниках", болельщики испытали проблемы с выходом со стадиона и долго добирались домой.
"На стадионе "Санкт-Петербург" не повторится такой же ситуации, как в "Лужниках". Всё-таки "Санкт-Петербург" принимал Кубок конфедераций этим летом. На нём постоянно играет "Зенит". Здесь всё отлажено.
Проблем и столкновений быть не должно, потому что арена находится на отдельном острове. Болельщики будут чувствовать себя хорошо. В Санкт-Петербурге им не стоит бояться московских очередей", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
11 ноября после товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1), прошедшего в московских "Лужниках", болельщики испытали проблемы с выходом со стадиона и долго добирались домой.
"На стадионе "Санкт-Петербург" не повторится такой же ситуации, как в "Лужниках". Всё-таки "Санкт-Петербург" принимал Кубок конфедераций этим летом. На нём постоянно играет "Зенит". Здесь всё отлажено.
Проблем и столкновений быть не должно, потому что арена находится на отдельном острове. Болельщики будут чувствовать себя хорошо. В Санкт-Петербурге им не стоит бояться московских очередей", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
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