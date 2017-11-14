Урок "Футбол без дискриминации" пройдет в городах ЧМ-2018 16 ноября

Всероссийский урок "Футбол без дискриминации" пройдет во всех городах-организаторах ЧМ-2018 в Международный день толерантности 16 ноября. Оргкомитет "Россия-2018" и Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности проведут уроки в более чем 70 школах.Учащихся ждет интерактивная программа, включающая просмотр тематического фильма, индивидуальные и групповые задания, дискуссии, решения кейсов и многое другое. Основная цель урока "Футбол без дискриминации" состоит в создании среды, свободной от дискриминации на всех официальных мероприятиях Чемпионата мира по футболу. Перед школьниками выступят почетные гости, профессиональные футболисты, а также послы ЧМ-2018, среди которых офицер Российского футбольного союза по борьбе с расизмом Алексей Смертин и певица Зара. В мероприятиях примет участие и официальный талисман Чемпионата мира волк Забивака.