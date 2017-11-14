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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко исключил возможность проведения матча сборных России и Сирии до ЧМ-2018
Сборные России и Сирии не смогут провести товарищеский матч до чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Сирии обратились к правительству России с предложением провести товарищеский матч между национальными сборными.
"Сирийцы хотели сыграть с нами, но никак. У нас весной планируются матчи с бразильцами и французами, в календарь [матч с сирийцами] не поместится. Не в обиду сирийцам", - сказал Мутко.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Сирии обратились к правительству России с предложением провести товарищеский матч между национальными сборными.
"Сирийцы хотели сыграть с нами, но никак. У нас весной планируются матчи с бразильцами и французами, в календарь [матч с сирийцами] не поместится. Не в обиду сирийцам", - сказал Мутко.
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