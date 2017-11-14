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Анастасия Мыскина: надеюсь кубок ЧМ останется у нас

Известная в прошлом российская теннисистка Анастасия Мыскина во время презентации кубка чемпионата мира в Краснодаре отметила, что рада находиться на подобном мероприятии.

"Я рада находиться здесь и разделить этот праздник с краснодарцами. Кубок? Он такой золотой и светлый, надеюсь, трофей останется у нас, а не отправится в Нигерию", – цитирует Мыскину "Матч ТВ".
Вчера, 23:28
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