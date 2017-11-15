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Андрея Лунева увезли со стадиона на скорой помощи

Карета скорой помощи увезла вратаря сборной России Андрея Лунева со стадиона "Крестовский", сообщает ТАСС.

В концовке товарищеского матча с Испанией (3:3) 26-летний вратарь получил травму в результате удара коленом по лицу от Родриго.

Прямо на поле Луневу перевязали голову и унесли на носилках.
Теги: Лунев Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 00:17
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№7 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь все сделают вовремя и правильно. Здоровья Андрею!
Регистрация: 17.05.2017
№6 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
сборная приятно удивила
Регистрация: 9.06.2011
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Правильно. Самолечений не надо. Перхун тоже в самолет даже сел, хотел домой лететь, итог мы знаем...
Только квалифицированное и полноценное обследование.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Искренне здоровья!
Регистрация: 30.07.2014
№3 Написал: baden69 (Сегодня, 00:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья Андрею!!! Боец! Скорейшего выздоровления!!!
Регистрация: 31.08.2010
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:21) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не ожидал от испанцев такой грязной и неоднозначной игры! Злой рок какой-то:-сборная никого не щадит! Сегодня мы увидели пример,как надо играть за страну! Здоровья Андрею!
Регистрация: 14.02.2007
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:20) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жалко парня
Регистрация: 22.05.2015
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