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Виталий Мутко: перед игрой попросил Смолова: "Федя, ты сегодня должен забить, тогда стану твоим агентом"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил игру форварда Федора Смолова в матче с Россией, который оформил дубль, передает корреспондент Rusfootball.info.

"Пацан сказал - пацан сделал. Мы общались с ним перед игрой, я сказал ему: Федя, ты должен забить, тогда стану твоим агентом, шутка", - рассказал Мутко.
Теги: Мутко Смолов Сборная России
Сегодня, 00:32
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