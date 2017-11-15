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Стадион "Санкт-Петербург" зрители покинули за семь минут

Пресс-служба стадиона "Санкт-Петербург" показала трибуны через семь минут после финального свистка в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3).

За это время все болельщики успели покинуть арену. Эту игру посетили 45 486 зрителей.

Напомним, после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1), который прошел в "Лужниках", болельщики долгое время не могли покинуть стадион, а возле арены образовалось большое скопление людей.

Сегодня, 00:47
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11
(3)
№11 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 02:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Campos
Ха! И чё?! Лужники тоже можно опустошить за 7 минут. Дальше как толпой управлять в единственный вход в метро с 3-мя дверьми?!
Так для альтернативы, новость на русфутболе в ленте
НА СТАНЦИИ МЕТРО ПЕРЕД МАТЧЕМ РОССИЯ - ИСПАНИЯ ОБРАЗОВАЛАСЬ ДАВКА
На станции метро "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге перед товарищеским матчем Россия – Испания образовалась давка.

Скопление людей произошло в связи с тем, что работало только два эскалатора. Третий включили только спустя некоторое время.


Разве это давка? Я гораздо более плотную давку наблюдаю каждое утро на "Чернышевской".


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№10 Написал: Phil Москва (Сегодня, 01:49) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: viktor800
Даю добавку: "Нужники" сели, однако...

Нужники, это как раз - про ваш "стадион" и есть smiley ..
Регистрация: 5.06.2017
№9 Написал: petuhi (Сегодня, 01:44) #
  • -2
  •  (2)

наверное дрисня бакланов помогла проскользнуть
Регистрация: 6.06.2017
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: viktor800
Цитата: Skyline
Лужа села в Лужу. каламбур однако

Даю добавку: "Нужники" сели, однако...


тем временем, застройщики стадиона *Крестовский* плавно перемещаются в тюрьму *Кресты*.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:17) #
  • 0
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online

Крыша течет, а бревно в своем глазу так и не могут разглядеть. Бакланы выклевали московским мозг(последний).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 01:11) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Лужа села в Лужу. каламбур однако

Даю добавку: "Нужники" сели, однако...


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Теперь еще поле заставить выкатываться и неподьемные 50 М вернуть в бюджет и считай арена себя оправдала. satisfied


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 01:03) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Менты опиз...юлились.


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Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 00:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ха! И чё?! Лужники тоже можно опустошить за 7 минут. Дальше как толпой управлять в единственный вход в метро с 3-мя дверьми?!
Так для альтернативы, новость на русфутболе в ленте
НА СТАНЦИИ МЕТРО ПЕРЕД МАТЧЕМ РОССИЯ - ИСПАНИЯ ОБРАЗОВАЛАСЬ ДАВКА
На станции метро "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге перед товарищеским матчем Россия – Испания образовалась давка.

Скопление людей произошло в связи с тем, что работало только два эскалатора. Третий включили только спустя некоторое время.
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 00:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:50) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Лужа села в Лужу. каламбур однако


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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