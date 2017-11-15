Стадион "Санкт-Петербург" зрители покинули за семь минут

Пресс-служба стадиона "Санкт-Петербург" показала трибуны через семь минут после финального свистка в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3).За это время все болельщики успели покинуть арену. Эту игру посетили 45 486 зрителей.Напомним, после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1), который прошел в "Лужниках", болельщики долгое время не могли покинуть стадион, а возле арены образовалось большое скопление людей.