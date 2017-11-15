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Хулен Лопетеги: Смолов - футболист очень-очень высокого уровня

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги заявил, что его команда расслабилась, когда забила россиянам два мяча в первом тайме товарищеского матча.

"Мы быстро забили два гола, потом расслабились, отдали мяч, а против сборной России очень тяжело играть без мяча. Матч получился напряженным, в какой-то момент мы потеряли контроль мяча. Не только мы расслабились, но и сборная России добавила. Сопернику помог гол Смолова, забитый до перерыва.

Меня не удивило, что сборная России поменяла схему игры с пяти до четырех защитников. Уровень сборной России очень высокий, у игроков огромная мотивация. Давно видел игрока Смолова, считаю, что это футболист очень-очень высокого уровня", - цитирует Лопетеги "Р-Спорт".
Теги: Лопетеги Смолов Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 01:51
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