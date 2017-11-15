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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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01:15
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Валерий Рейнгольд: арбитр матча Россия - Испания - клоун! А травмировавший Лунева - паразит! (1)
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01:01
Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании
Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании
00:55
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Станислав Черчесов: раз Смолов забил два гола, значит сделал свою работу. Но я бы выделил всю команду (1)
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Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года (1)
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Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю (2)
Жена Юрия Жиркова: сборная России победила испанцев
Инна Жиркова, жена защитника сборной России Юрия Жиркова, поделилась впечатлениями от товарищеского матча Россия – Испания (3:3). Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.
"Мне безумно приятно, что мы ещё и живём в этом городе недалеко. У нас получилось прийти с детьми. Конечно, я очень рада, что Юра сегодня был на поле практически всю игру. Мы всегда его ждём. Для нас он, конечно же, всегда лучший. Думаю, сегодня многие с этим согласятся. Наши сегодня играли намного лучше. Я, конечно, не специалист, но, мне кажется, первого гола не должно было быть — пенальти, вернее. Поэтому считаю, что это наша победа, несмотря на счёт 3:3. Наши сегодня играли очень круто, молодцы. Надо продолжать им в таком же духе. Самое главное — без травм. Надеюсь, что таких ситуаций, как с Лунёвым, у нас больше не будет в команде", - цитирует Жиркову "Чемпионат.сом".
"Мне безумно приятно, что мы ещё и живём в этом городе недалеко. У нас получилось прийти с детьми. Конечно, я очень рада, что Юра сегодня был на поле практически всю игру. Мы всегда его ждём. Для нас он, конечно же, всегда лучший. Думаю, сегодня многие с этим согласятся. Наши сегодня играли намного лучше. Я, конечно, не специалист, но, мне кажется, первого гола не должно было быть — пенальти, вернее. Поэтому считаю, что это наша победа, несмотря на счёт 3:3. Наши сегодня играли очень круто, молодцы. Надо продолжать им в таком же духе. Самое главное — без травм. Надеюсь, что таких ситуаций, как с Лунёвым, у нас больше не будет в команде", - цитирует Жиркову "Чемпионат.сом".
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