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Сергей Хусаинов: оба пенальти выдуманы из ничего, арбитра Рокки могут отстранить от ЧМ-2018

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов? прокомментировал эпизоды со спорными одиннадцатиметровыми, которые назначил судья Джанлука Рокки в ворота россиян в товарищеском матче между Россией и Испанией.

"Оба пенальти выдуманы из ничего. Нарушений даже близко не было. В первый раз игрок сыграл плечом, что разрешено. Ведь до локтя – это не рука. Если во втором он усмотрел борьбу за позицию, то чем отличается этот эпизод от падения Дзагоева в начале игры?

С одной стороны обидно, с другой – чего мы хотим от наших арбитров? Этот судья – кандидат на чемпионат мира. Его могут отстранить теперь", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 02:34
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