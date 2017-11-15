Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Массимо Каррера: невыход Италии на ЧМ-2018 - провал системы

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который в 2014 - 2016 годах работал в штабе "Скуадры адзурры" в качестве помощника Антонио Конте, высказал свое мнение о фиаско команды в отборочном цикле чемпионата мира.

– Как бы вы коротко охарактеризовали случившееся?

– Если кратко, как провал системы национального футбола.

– Какие выводы необходимо сделать?

– Считаю, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату – впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира (в последний раз подобное произошло на ЧМ-1958. – Прим.). Необходимо сделать выводы и начинать работать. В чем причины? Одна из них – слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах.

– За кого станете болеть на ЧМ в отсутствие Италии?

– Теперь все однозначно – конечно, за Россию.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Сборная Италии
Сегодня, 02:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.