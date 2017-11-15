Массимо Каррера: невыход Италии на ЧМ-2018 - провал системы

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который в 2014 - 2016 годах работал в штабе "Скуадры адзурры" в качестве помощника Антонио Конте, высказал свое мнение о фиаско команды в отборочном цикле чемпионата мира.– Если кратко, как провал системы национального футбола.– Считаю, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату – впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира (в последний раз подобное произошло на ЧМ-1958. – Прим.). Необходимо сделать выводы и начинать работать. В чем причины? Одна из них – слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах.– Теперь все однозначно – конечно, за Россию.