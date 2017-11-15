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Виталий Мутко: на чистом английском предлагал Ибрагимовичу играть за сборную России

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко пошутил, что предлагал шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу выступать за сборную России. После выхода сборной Швеции на ЧМ-2018 обсуждается возможность того, что 36-летний форвард возобновит карьеру в национальной команде и приедет в Россию.

"А я ему предлагал за сборную России играть. В Ростове подхожу к нему, приглашаю на чемпионат мира. Он говорит: "Я закончил за сборную". А я ему — на чистом английском, конечно: "Так это ты там закончил, а я тебе за нас предлагаю". Он сказал, что это отличная мысль", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Ибрагимович Сборная России
Сегодня, 03:02
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 03:23) #
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Моторист -речник на чистом английском - Спик май харт !. Ес - сэр!. Завтра
Ес сту дей mutco . pushkin,dostoevskiy, mutco-es!


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