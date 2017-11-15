Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: мы очень хотим сыграть со сборной Италии, договоренность есть

Договоренность между РФС и Итальянской федерацией футбола о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных сохраняется, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Ранее сообщалось, что матч Россия - Италия может пройти 5 июня 2018 года и стать первым на московском стадионе "Динамо" после его реконструкции.

"Мы очень хотим сыграть со сборной Италии, договоренность есть. Но сейчас надо взять паузу, чтобы они пришли в себя", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России Сборная Италии
Сегодня, 04:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.