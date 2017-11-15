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Серхио Рамос: эта сенсация не повлияет на ту работу, которую проделала Испания в отборе

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой России (3:3).

"Достаточно трудно было играть против России, они хорошо играли в высокий прессинг. В начале игры было непросто, но мы справились с этим. Я счастлив, ведь сегодня день рождения у моего сына Марка, было приятно забить в такой день. Жаль, что я не смог быть рядом с ним.

В принципе, мы удовлетворены той работой, которую проделали. Я говорю в первую очередь о всем отборочном цикле, ведь мы достигли нашей цели. И сегодняшняя сенсация никак на это не повлияет", - цитирует Рамоса "Чемпионат.сом".
Теги: Рамос Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 04:33
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 05:26) #
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online

Высокий прессинг- ноу хау от России.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 05:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну да,за счет двух левых пеналей смогли ничейку сгонять-сенсация smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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