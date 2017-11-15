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Александр Бубнов: вышли Миранчук с Дзагоевым - и сразу пошла игра

Известный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от контрольной встречи сборных России и Испании (3:3).

"В целом можно сказать, что закончили год на мажорной ноте. Такой матч точно пойдет на пользу в плане уверенности в себе и тактики. Во всяком случае, было видно, что после Аргентины сборная провела серьезную работу над ошибками.

В первую очередь, нужно отметить, что когда у тебя есть футболисты, способные конструировать игру впереди, их нужно выпускать на поле. Без них нельзя рассчитывать на то, что в атаке команда будет эффективна. Вышли Миранчук с Дзагоевым – и сразу пошла игра, и сразу по-другому выглядят нападающие. Как в результате проявил себя Смолов! С такими игроками есть кому доставлять, контролировать мяч. Важно, что они не только могут искать партнеров передачами, но и сами забивать.

То же касается и крайних полузащитников – Жиркова и Смольникова, которые были очень полезны при активных действиях в атаке. Достаточно вспомнить голевой эпизод Миранчука, когда они оба оказались в чужой штрафной. В таком сочетании можно контролировать мяч, прессинговать на чужой половине поля. А когда с Аргентиной ты выпускаешь пять человек сзади, двух опорников и трех нападающих, то что тут получится? Дело ведь не в количестве форвардов, а в качестве тех, кто располагается под ними. Та же Испания в свои золотые годы играла вообще без нападающих и становилась чемпионом мира и Европы. Да и Нигерия в матче с Аргентиной показала, как с ней надо было действовать.

Так что в этом смысле мы наблюдали совершенно иную картину, чем несколькими днями ранее. Как я и говорил, нужно было посмелее играть и больше двигаться, чтобы за счет этого прессинговать. Можно бороться с любым соперникам, пускай не всегда будет получаться положительный результат. Зато ты сыграешь в футбол и потом сможешь сказать, что выложился на полную и сделал все что мог. Думаю, наша сборная именно такой и была с испанцами. Команда показала, на что способна, и в целом добилась неплохого результата.

Что касается судейства, то я бы не спешил обвинять арбитра в обоих пенальти. В первом случае он все видел и среагировал на движение рукой, а плечо – точно такая же ее часть, как и все остальные. Если бы мяч просто попал в руку, то арбитр мог бы и не поставить, а так, основания были. Во втором эпизоде – та же ситуация. Мы привыкли, что в чемпионате России за такие нарушения обычно не наказывают, а в международной практике это случается часто. Ну как же можно так играть в собственной штрафной и на глазах у судьи? Это нужно учитывать, чтобы не погореть, и для этого подобные матчи и полезны.

В целом встреча с Испанией, повторюсь, пойдет в плюс и даст сборной России очень многое. Любопытно будет посмотреть на предстоящий матч с Бразилией, в котором также важно сыграть тактически грамотно. Самое же главное – чтобы все были живы-здоровы. Креативные игроки у нас имеются, да и Зобнин скоро подойдет. Выбор у Черчесова есть", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Сборная России
Сегодня, 08:35
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(1)
№4 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 09:16) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: pfkegjbl 2
Не, это слишком атакующий вариант.

Почему слишком атакующий вариант? Сбалансированный,- Головин больше к опорникам относится и вместе с Зобниным пара, Антон типичный полузащитник, а про других знаем уже, что и Алексей и Алан могут из ничего голевой пас соорудить и придержать мяч могут, зацепиться так сказать.
Регистрация: 3.05.2015
№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 09:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Голеодор
Цитата: pfkegjbl 2
Да играть в 3 нападающих это тупость вообще. Полузащита нужно.

Интересно было бы посмотреть на нашу полузащиту Дзагоев-Головин-Миранчук-Миранчук-Зобнин в матче с бразильцами, плюс 4 защитника и один Смолов.

Не, это слишком атакующий вариант. Глушаков и Кузяев нужны. А вот Ерохина я лично не очень понимаю. Мое мнение он не тянет. Нам нужны игроки которые могут в контратаку убежать быстро.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 08:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: pfkegjbl 2
Да играть в 3 нападающих это тупость вообще. Полузащита нужно.

Интересно было бы посмотреть на нашу полузащиту Дзагоев-Головин-Миранчук-Миранчук-Зобнин в матче с бразильцами, плюс 4 защитника и один Смолов.
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 08:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Да играть в 3 нападающих это тупость вообще. Полузащита нужна.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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