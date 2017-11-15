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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: вышли Миранчук с Дзагоевым - и сразу пошла игра
Известный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от контрольной встречи сборных России и Испании (3:3).
"В целом можно сказать, что закончили год на мажорной ноте. Такой матч точно пойдет на пользу в плане уверенности в себе и тактики. Во всяком случае, было видно, что после Аргентины сборная провела серьезную работу над ошибками.
В первую очередь, нужно отметить, что когда у тебя есть футболисты, способные конструировать игру впереди, их нужно выпускать на поле. Без них нельзя рассчитывать на то, что в атаке команда будет эффективна. Вышли Миранчук с Дзагоевым – и сразу пошла игра, и сразу по-другому выглядят нападающие. Как в результате проявил себя Смолов! С такими игроками есть кому доставлять, контролировать мяч. Важно, что они не только могут искать партнеров передачами, но и сами забивать.
То же касается и крайних полузащитников – Жиркова и Смольникова, которые были очень полезны при активных действиях в атаке. Достаточно вспомнить голевой эпизод Миранчука, когда они оба оказались в чужой штрафной. В таком сочетании можно контролировать мяч, прессинговать на чужой половине поля. А когда с Аргентиной ты выпускаешь пять человек сзади, двух опорников и трех нападающих, то что тут получится? Дело ведь не в количестве форвардов, а в качестве тех, кто располагается под ними. Та же Испания в свои золотые годы играла вообще без нападающих и становилась чемпионом мира и Европы. Да и Нигерия в матче с Аргентиной показала, как с ней надо было действовать.
Так что в этом смысле мы наблюдали совершенно иную картину, чем несколькими днями ранее. Как я и говорил, нужно было посмелее играть и больше двигаться, чтобы за счет этого прессинговать. Можно бороться с любым соперникам, пускай не всегда будет получаться положительный результат. Зато ты сыграешь в футбол и потом сможешь сказать, что выложился на полную и сделал все что мог. Думаю, наша сборная именно такой и была с испанцами. Команда показала, на что способна, и в целом добилась неплохого результата.
Что касается судейства, то я бы не спешил обвинять арбитра в обоих пенальти. В первом случае он все видел и среагировал на движение рукой, а плечо – точно такая же ее часть, как и все остальные. Если бы мяч просто попал в руку, то арбитр мог бы и не поставить, а так, основания были. Во втором эпизоде – та же ситуация. Мы привыкли, что в чемпионате России за такие нарушения обычно не наказывают, а в международной практике это случается часто. Ну как же можно так играть в собственной штрафной и на глазах у судьи? Это нужно учитывать, чтобы не погореть, и для этого подобные матчи и полезны.
В целом встреча с Испанией, повторюсь, пойдет в плюс и даст сборной России очень многое. Любопытно будет посмотреть на предстоящий матч с Бразилией, в котором также важно сыграть тактически грамотно. Самое же главное – чтобы все были живы-здоровы. Креативные игроки у нас имеются, да и Зобнин скоро подойдет. Выбор у Черчесова есть", - передает слова Бубнова "Sportbox".
"В целом можно сказать, что закончили год на мажорной ноте. Такой матч точно пойдет на пользу в плане уверенности в себе и тактики. Во всяком случае, было видно, что после Аргентины сборная провела серьезную работу над ошибками.
В первую очередь, нужно отметить, что когда у тебя есть футболисты, способные конструировать игру впереди, их нужно выпускать на поле. Без них нельзя рассчитывать на то, что в атаке команда будет эффективна. Вышли Миранчук с Дзагоевым – и сразу пошла игра, и сразу по-другому выглядят нападающие. Как в результате проявил себя Смолов! С такими игроками есть кому доставлять, контролировать мяч. Важно, что они не только могут искать партнеров передачами, но и сами забивать.
То же касается и крайних полузащитников – Жиркова и Смольникова, которые были очень полезны при активных действиях в атаке. Достаточно вспомнить голевой эпизод Миранчука, когда они оба оказались в чужой штрафной. В таком сочетании можно контролировать мяч, прессинговать на чужой половине поля. А когда с Аргентиной ты выпускаешь пять человек сзади, двух опорников и трех нападающих, то что тут получится? Дело ведь не в количестве форвардов, а в качестве тех, кто располагается под ними. Та же Испания в свои золотые годы играла вообще без нападающих и становилась чемпионом мира и Европы. Да и Нигерия в матче с Аргентиной показала, как с ней надо было действовать.
Так что в этом смысле мы наблюдали совершенно иную картину, чем несколькими днями ранее. Как я и говорил, нужно было посмелее играть и больше двигаться, чтобы за счет этого прессинговать. Можно бороться с любым соперникам, пускай не всегда будет получаться положительный результат. Зато ты сыграешь в футбол и потом сможешь сказать, что выложился на полную и сделал все что мог. Думаю, наша сборная именно такой и была с испанцами. Команда показала, на что способна, и в целом добилась неплохого результата.
Что касается судейства, то я бы не спешил обвинять арбитра в обоих пенальти. В первом случае он все видел и среагировал на движение рукой, а плечо – точно такая же ее часть, как и все остальные. Если бы мяч просто попал в руку, то арбитр мог бы и не поставить, а так, основания были. Во втором эпизоде – та же ситуация. Мы привыкли, что в чемпионате России за такие нарушения обычно не наказывают, а в международной практике это случается часто. Ну как же можно так играть в собственной штрафной и на глазах у судьи? Это нужно учитывать, чтобы не погореть, и для этого подобные матчи и полезны.
В целом встреча с Испанией, повторюсь, пойдет в плюс и даст сборной России очень многое. Любопытно будет посмотреть на предстоящий матч с Бразилией, в котором также важно сыграть тактически грамотно. Самое же главное – чтобы все были живы-здоровы. Креативные игроки у нас имеются, да и Зобнин скоро подойдет. Выбор у Черчесова есть", - передает слова Бубнова "Sportbox".
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